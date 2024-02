Taggia: incontro degli alunni della scuola dell'infanzia con la 'Cumpagnia Armasca' (Foto)

Venerdì scorso, alla scuola dell'infanzia Regina Margherita di Taggia, i piccoli alunni hanno accolto la ‘Cumpagnia Armasca’ rappresentata da alcuni membri e dal Presidente pro tempore Graziano Farina oltre all'assessore Manuel Fichera.

L'evento è stato finalizzato per la consegna del premio conseguito grazie alla partecipazione del concorso "La Befana viene dal mare". L’impegno dei bambini nella realizzazione di un plastico rappresentativo del borgo antico contestualizzato nel periodo natalizio è stato giudicato meritevole da parte della giuria della Cumpagnia Armasca.

Il premio si è concretizzato nella consegna di una stampante che verrà utilizzata nel plesso scolastico per potenziare ulteriormente l'hardware del laboratorio informatico che affianca l'offerta tecnologica della scuola Regina Margherita già dotata delle aule pon in via di allestimento: una come laboratorio sensoriale e l'altra snoezelen.

Ad ogni bambino inoltre la ‘Befana’, come da tradizione, ha consegnato un sacchettino ricco di dolci.