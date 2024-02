Sanremo2024: grande successo per l’inaugurazione del Festival dei Sogni targato Dream Massage

Taglio del nastro ad opera della meravigliosa madrina la Miss Italia 2023 Francesca Bergesio e dell’ideatore del Dream Massage e Spa manager internazionale Stefano Serra.



Al cospetto dei numerosi ospiti e giornalisti si è inaugurata l’edizione 2024 del Festival dei Sogni che vede coinvolti gli operatori del benessere, selezionati in Italia e all’estero, che hanno partecipato al “Master Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi”, giunto alla sesta edizione.



L’evento ha condotto nella città dei fiori le eccellenze del settore benessere italiane e straniere e vanta un comitato scientifico di indiscusso livello professionale composto dal Dottor Umberto De Rosa responsabile cardiovascolare ed esperto di medicina estetica, la Dottoressa Sandra Tosi, Direttore generale del Polispecialistico Atman Medical di Nettuno, specializzata in Osteopatia Integrata alla medicina complementare e il Dottor Lorenzo Fornasari, fisioterapista CRS, esperto in Nutrizione e Nutraceutica, mental Coach, Ceo & Founder di Reactiv di Lugano.

Grandi apprezzamenti per tutto lo staff del Dream Massage che si è subito reso disponibile a prendersi cura dei protagonisti del Festival: artisti e personaggi del mondo dello spettacolo e del giornalismo e addetti ai lavori.



Molti gli artisti che hanno già ricevuto in omaggio l'ambita Vip Card, che concede il privilegio di poter interrompere le frenetiche giornate festivaliere e concedersi momenti di puro benessere, affidandosi alle competenze di professionisti del settore..



Presenti all’inaugurazione i partner che sostengono con entusiasmo l’iniziativa: MAGMA SPORT che ha vestito con estrema eleganza tutto lo staff, Andrea Bovero chairman della World Spa Organization, fondatore di Life Excellence, l’azienda tricologica Vitality’s e l’azienda di cosmesi Allegro Natura, Sabrina e Marco Petrolini di Aromi della Terra, in rappresentanza del brand dōTERRA, Erresse Esthetique di Lugano e Aquaspecial spa industry.



La settimana sanremese è appena iniziata, ma si prospettano giornate davvero straordinarie presso la Somnia Aura spa, l’unica vera area benessere dei Vip di Sanremo.