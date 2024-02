Dall'Ariston all'Aristonello: al via anche la prima puntata del 'dopofestival' ‘Viva Rai 2: Viva Sanremo!’

Dopo l’esibizione dei trenta cantanti in gara e la prima ‘top five’, il passaggio di testimone tra Amadeus e Fiorello ha dato il via alla prima puntata di ‘Viva Rai 2: Viva Sanremo!’, ovvero il dopofestival della settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana. Fino a venerdì 10 febbraio andrà in onda ogni sera, subito dopo la fine della puntata ufficiale, si passa dall’Ariston all’’Aristonello’.

Le incursioni del mattatore siciliano non sono mancate durante la serata, tra tutte quella in cui proprio davanti al Teatro di via Giacomo Matteotti ha indossato un lungo mantello nero con la scritta ‘Ama pensati libero…è l’ultimo’, riferendosi all’ultima edizione della kermesse guidata dal collega Amadeus e richiamando l’abito dello scorso anno di Chiara Ferragni.

"Nessuno sapeva che sarei entrato qui" ha esclamato Fiorello mentre i titoli di coda scorrevano già sullo schermo, portando Amadeus sottobraccio fino all'ingresso del Teatro Ariston. "Sono le 2, a quest'ora chi c'è sveglio a parte Morgan e i Licantropi? Anche Il Tre è sveglio, ma solo perché ha cantato per ultimo" ironizza lo show man in compagnia di Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, dando il via a una serie di gag legate agli ospiti e ai protagonisti della prima puntata del Festival, prendendo spunto anche dalle notizie pubblicate sui giornali.