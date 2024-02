Bordighera: a maggio cerimonia di intitolazione a Giancarlo Golzi del Teatro del Palazzo del Parco

Il Teatro del Palazzo del Parco di Bordighera sarà intitolato a Giancarlo Golzi nel corso di una cerimonia che si terrà domenica 12 maggio, nella cornice dei festeggiamenti per Sant’Ampelio.



In tale occasione, i Matia Bazar offriranno alla Città un concerto per celebrare la memoria del “Capitano”, il suo grandissimo talento e il suo profondo legame con Bordighera. La Famiglia Golzi e l’Amministrazione Comunale annunciano che l’evento è in programma per sabato 11 maggio, in Spianata del Capo. "I Matia Bazar tornano a Bordighera in memoria di Giancarlo." dichiara il Sindaco Vittorio Ingenito. "Ne sono felice e onorato e non posso che esprimere il mio più sentito ringraziamento a Davide e Myriam e a tutti i musicisti del Gruppo."