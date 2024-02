Servizio Civile 2024: presentazione progetto attivato dal Comune di Taggia e destinato a ragazzi tra i 18 e i 28 anni

Sono aperti i bandi 2024 per la partecipazione ai progetti del Servizio Civile Universale, dedicati ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

Il Comune di Taggia, in collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio interessati, ha organizzato un incontro formativo per spiegare ai giovani le opportunità messe a disposizione. L’evento si terrà giovedì 8 febbraio alle 16.30 nella sede del Centro Aggregativo Giovanile (CAG) ‘Stazione Centro’, alle ex Caserme Revelli (dietro la Caserma dei Carabinieri di Arma di Taggia).

Oltre ai rappresentati del Comune, che illustreranno il progetto attivato dall’ente, saranno presenti anche i rappresentati di alcune associazioni con progetti in avviato sul territorio comunale di Taggia.

L’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Taggia, in collaborazione con Anci Lombardia, ha attivato il progetto dal titolo: “Nessuno escluso: assistenza ed inclusione sociale nei comuni liguri”. L’iniziativa è destinata a sei operatori volontari, di cui due con disabilità. Già dallo scorso anno, infatti, il Comune di Taggia nell’ottica dell’inclusione, ha avviato tale nuova misura che dà l’opportunità a giovani con disabilità psichiche e fisiche di candidarsi, a prescindere dal grado di disabilità.

Il Servizio Civile prevede:

· un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi;

· un contributo economico mensile di €507,30;

· un percorso formativo specifico e generale;

· il rilascio dell’attestato di certificazione delle competenze;

· un percorso di orientamento al lavoro;

· la riserva di posti del 15% nei concorsi pubblici.

Durante l’evento saranno dati tutti i dettagli necessari per comprendere al meglio i vari progetti e quali saranno di fatto le mansioni che si andranno a svolgere.

Le domande di partecipazione devono essere inviate online sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it. Per maggiori informazioni in merito alla presentazione della domanda è possibile visitare il sito www.politichegiovanili.gov.it oppure www.scanci.it.

La domanda dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Per ulteriori informazioni sul progetto proposto dal Comune di Taggia è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali chiamando il numero 0184476222, in orari di ufficio, o scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica: servizisociali@comune.taggia.im.it - a.longhi@comune.taggia.im.it.



Scaricabile il pieghevole a questo link