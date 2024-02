Il Consigliere Riolfo incontra il Garante delle vittime di reato

Mabel Riolfo, Consigliere regionale della Lega e membro della II Commissione Salute e Sicurezza Sociale, ha incontrato quest’oggi il Garante delle vittime di reato, Avv. Andrea Campanile, spiegando quale sarà la sua importante funzione.

“Come Consigliere regionale e membro della II Commissione Salute e Sicurezza Sociale, ho avuto oggi il piacere di incontrare il Garante delle vittime di reato, l'Avv. Andrea Campanile. La figura del Garante delle vittime di reato, che protegge e assiste le persone che sono vittime di reati, ha l’importante compito di garantire che le vittime ricevano il supporto necessario durante il processo penale e nel periodo successivo, fornendo informazioni sui loro diritti e sulla disponibilità di servizi di supporto - spiega Mabel Riolfo -. Una nuova figura che è stata votata in Consiglio regionale poco più di un anno fa e che mi impegnerò perché sia conosciuta nei vari territori della Liguria. Si è trattato di un incontro costruttivo in cui ho evidenziato appunto l’importanza della presenza del Garante nei vari luoghi della nostra regione per poter garantire un accesso più diretto e immediato ai servizi e al supporto necessario per le vittime. Questo faciliterebbe anche la collaborazione con servizi di assistenza alle vittime già presenti sul territorio oltre che una comunicazione e cooperazione più diretta con le autorità locali, le forze dell'ordine e le organizzazioni coinvolte nell'assistenza alle vittime di reato”.