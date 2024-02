SiVola a Sanremo 2024: nasce Casa SiVola in partnership con Warner Music Italy

SiVola, Travel Tech Company italiana leader nel mercato dei viaggi di gruppo, partecipa per la prima volta a Sanremo 2024 in partnership con Warner Music Italy. Unico tour operator specializzato in viaggi di gruppo, SiVola avrà uno spazio dedicato presso il Miramare The Palace Hotel di Sanremo realizzato in collaborazione con Warner Music Italy.

Casa SiVola è uno spazio pensato per dare vita a interviste esclusive, ai partecipanti della 74esima edizione del Festival della canzone italiana, incentrate sul connubio indissolubile tra viaggio – come esperienza sociale e culturale – e musica.

Con un format vivace e divertente, le interviste inizieranno con la domanda “Hai mai...?" pescata da una box e focalizzata su un tema strettamente legato all’esperienza del viaggio.

“È la nostra prima volta a Sanremo, siamo davvero emozionati e ringrazio Warner Music Italy per questa opportunità” - commenta Sergio De Luca, CEO di SiVola. “Casa SiVola è uno spazio con il quale vogliamo trasmettere la nostra idea di viaggio di gruppo, offrendo, a chi sceglie di partire con noi, esperienze immersive ed emotive”.

La partnership di SiVola e Warner Music Italy a Sanremo consolida un percorso di collaborazione già avviato con il progetto dedicato alle playlist su Spotify, che prevede la scelta di brani in linea con le mete di viaggio SiVola. Le hit selezionate dai due partner diventano poi la colonna sonora che accompagna la community di SiVola lungo tutto l’itinerario di viaggio per vivere e rivivere i momenti unici che hanno caratterizzato questa esperienza.