Il programma di 'Casa Sanremo 2024': format, incontri e showcase da non perdere

Nella giornata di apertura del Festival della canzone italiana, si intensifica il fitto calendario di Casa Sanremo che propone format, incontri e showcase da non perdere, legati al mondo dello spettacolo, della cultura, della cucina, dell’attualità. Nell’ambito della letteratura, inoltre, si ricordano due appuntamenti particolarmente attesi che si terranno oggi nella Sala Writers del Palafiori: alle ore 14.30 il collegamento Zoom con Lino Guanciale, testimonial d’eccezione del progetto di avvicinamento alla Lettura, soprattutto dei più giovani; alle ore 17.00, per l’appuntamento con RAI Libri, Giulio Leoni, scrittore esperto di gialli storici, che presenta il suo nuovo romanzo storico dal titolo "Mameli”, un'opera ispirata alla serie-evento di Rai 1, in cui l'autore svela il processo creativo della costruzione del libro.

Da segnalare nella giornata di domani, allo stand di A.N.A.T. (Associazione di categoria che riunisce Impresari, Manager, Organizzatori di eventi, Operatori settore radio-televisivo e spettacolo), degli interessanti confronti tra professionisti della categoria e artisti sulle principali tematiche di settore. A.N.A.T. si mostra attenta a potenziare le attività, al fine di creare nuovi modelli di business per superare la crisi che negli ultimi anni ha investito anche l’industria dell’intrattenimento.

Di seguito il programma completo di mercoledì 7 febbraio:

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

@ SALA WRITERS, CASA SANREMO

8.30-9.15 – POLIZIA DI STATO

Appuntamento fisso con la Polizia di Stato e la significativa campagna di sensibilizzazione e di informazione “Una Vita da Social” condotta dal Corpo e in cui si parlerà di prevenzione dei pericoli online e di navigazione consapevole.

@ SALA MUSEALE, CASA SANREMO

09.00-10.00 – TERRE D’IRPINIA

@ LOUNGE, CASA SANREMO

09.30-10.30 – BUONGIORNO SANREMO

Buongiorno Sanremo, il talk condotto da Savino Zaba, ripercorrerà i momenti più importanti delle serate della kermesse.

@ SALA WRITERS, PALAFIORI

09.30-13.15 e 14.30-20.00 – WRITERS

Nel Salotto Letterario di Casa Sanremo Writers, presentazioni di libri con gli autori selezionati.

Alle ore 17:00, per l'appuntamento con RAI Libri, è la volta del libro "Errorario" di Massimo Roscia, giornalista e scrittore, che esplora e riflette sugli errori più comuni della nostra lingua per spiegare le espressioni corrette da utilizzare.

@ SALA MUSEALE, CASA SANREMO

15.00-19.00 – CASA SANREMO INVEST

@UNDERGROUND, CASA SANREMO

16.00-18.00 – EBIM RECORDS

@LOUNGE, CASA SANREMO

16.00-17.30 – L’ITALIA IN VETRINA

L’Italia in Vetrina, presentata da Veronica Maya, è incentrata sulla promozione dei Territori italiani grazie alla presenza in studio di rappresentanti di consorzi, enti, associazioni e produttori locali che narrano la bellezza, la cultura, la tradizione, il patrimonio paesaggistico e le eccellenze dei luoghi.

@LOUNGE, CASA SANREMO

16.00-17.00 – STUDIONEWS in collaborazione con ASKANEWS

StudioNews è il salotto giornalistico nato da un’idea di Patrizia Barsotti, affiancata alla conduzione da Andrea Iannuzzi. Interviste e commenti in diretta con ospiti, rubriche e servizi realizzati in collaborazione con l’Agenzia di stampa nazionale Askanews.

@CASA SANREMO

17.00-18.00 – AREA RELAX

@ LOUNGE, CASA SANREMO

19.00-19.15 – SHOWCASE – ANTIDOTO

@ LOUNGE, CASA SANREMO

19.15-20.15 – THE CLUB

@CASA SANREMO

21.00-2.00 – RADIO IMMAGINARIA