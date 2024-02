Sanremo: al circolo Arci ‘La Cave’ si arriva “su La Luna”, la data zero del nuovo tour della cantautrice La Luna

Non a caso inizia a Sanremo e nel cuore della settimana del Festival il tour dell’artista Luna, cantautrice vincitrice del Premio Mia Martini, sezione Emergenti.

Venerdì 9 febbraio con inizio alle 22.00 il suo appassionante live, accompagnato dal bassista Alessio dell’Esto, da sempre al suo fianco nel progetto, risuona negli spazi dello storico circolo di musica sanremese La Cave.

Coordinato dalla Cooperativa CMC/Nidodiragno, il tour è realizzato grazie ai fondi dell’art. 7 della Legge 93/92 - Bando Promozione Nuovo IMAIE, importante progetto che sostiene la circuitazione live di cantautori premiati in importanti festival e rassegne di respiro nazionale.

“Su La Luna” nasce nel 2010 con l’idea di spaziare tra sonorità elettro-pop e alternative, per sperimentare nuovi approcci musicali.

Il live propone un viaggio tra i brani della cantautrice e alcune cover che hanno fatto e fanno la storia della musica italiana (Niccolò Fabi, Lucio Battisti, Audio 2 e Lucio Dalla), riarrangiate in versione pop-rock; verranno proposti anche “666 Maleducata”, inedito che ha vinto il Premio Mia Martini 2022, e “Niente succede”, brano scelto in un episodio della serie tv "The Kardashians" in onda sui canali Disney plus e Hulu, nonché brani del nuovo Ep “Il viaggio”.

Dopo la tappa sanremese, il tour di La Luna prosegue nella riviera di ponente sabato 10 febbraio a La Locanda di Mr John di Imperia.

A seguire, tutte le tappe del “ Su La Luna” tour 2024.

Venerdì 9 febbraio SANREMO – LA CAVE

Sabato 10 febbraio IMPERIA – LA LOCANDA DI MR JOHN

Martedì 13 febbraio LA SPEZIA – DISTRO’

Sabato 17 febbraio ROMA – MANDRAKE MUSIC LIVE

Martedì 20 febbraio ALESSANDRIA – CASA DEL QUARTIERE

Giovedì 29 febbraio PISA – BACKSTAGE ACADEMY