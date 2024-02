Il maltempo incombe sul Festival: previsioni ancora da confermare ma si preannuncia un weekend difficile

Potrebbe essere un fine settimana difficile, sul piano meteorologico, quello che attende l’estremo Ponente ligure e, in particolare, la città di Sanremo che vedrà il clou del Festival della Canzone.

“Per il momento nessun ‘piano B’ se non fare gli scongiuri” ci ha detto ieri sera l’Assessore al Turismo del comune matuziano, Giuseppe Faraldi, nel corso della diretta del ‘Green carpet’ organizzata dal nostro giornale. Le previsioni, almeno per ora, parlano chiaro: piogge da venerdì a domenica e, proprio nel weekend serie di temporali e anche vento abbastanza forte per sabato.

Come sempre le previsioni devono essere confermate ma, se così fosse, potrebbe essere una disdetta per il Festival e per chi ha deciso di trascorrere alcuni giorni sulla riviera di Ponente, proprio per vivere l’atmosfera della kermesse canora matuziana.

Molti potrebbero essere gli eventi da cancellare o da vivere diversamente. Stiamo pensando, ad esempio, ai concerti (sia nel pomeriggio che la sera) in piazza Colombo. Il palco è coperto e i cantanti potrebbero esibirsi ma, per il pubblico non sarebbe certo piacevole seguirli sotto la pioggia.

C’è anche il ‘problema nave’, in caso di mare mosso con l’impossibilità (probabile) dello sbarco dei passeggeri a terra. Senza dimenticare i disagi per gli operatori del settore e chi ha allestito stand, pullman e quant’altro all’aperto. Augurandoci che, almeno per questa volta le previsioni siano sbagliate, bisognerà aspettare giovedì per capire con precisione cosa potrà accadere.