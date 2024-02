Sanremo: durante la settimana del festival, presidi dei Rangers D’Italia sul conferimento dei rifiuti

In occasione della settimana del festival, verranno intensificati i controlli ambientali da parte del Nucleo di Imperia dei Rangers D’Italia; le guardie ambientali saranno infatti presenti sul territorio del Comune di Sanremo, con particolare attenzione al centro cittadino, con pattugliamenti e presidi al fine di informare turisti, residenti e commercianti sulle disposizioni per la corretta differenziazione dei rifiuti comprendenti le variazioni disposte da Amaie Energia e Servizi in relazione alla modifica del sistema viario, anche con provvedimenti sanzionatori ove necessario.