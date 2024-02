Alleanza transfrontaliera delle Alpi del Sud: giovedì la giornata di lancio a Imperia

Una governance comune per un territorio tra l'Italia e la Francia, con l'obiettivo di creare un "Bacino di vita" più omogeneo possibile, con servizi e opportunità che non conoscono frontiere. E' questo il significato dell'Alleanza transfrontaliera delle Alpi del Sud che sarà lanciata giovedì ad Imperia, al Palazzo Civico (orario: 10-12).

Per la prima volta i rappresentanti di Provincia e Comune di Imperia, Provincia e Comune di Cuneo, Città metropolitana di Genova, Città metropolitana di Torino, Principato di Monaco, Città Metropolitana di Nice-Cote d’Azur, Communauté de la Riviera francaise (Carf), si sono dati appuntamento a Imperia per dare impulso ai rapporti che legano i territori ai due lati delle Alpi sino alla Costa Azzurra. La Provincia e il Comune di Imperia nella persona del Presidente e Sindaco Claudio Scajola, il Sindaco e Presidente della Metropole Nizza-Cote d'Azur Christian Estrosi, sono stati i promotori dell'iniziativa.

Claudio Scajola commenta: "L'incontro di giovedì sarà un buon punto di partenza per implementare programmi e progetti già avviati che uniscono i territori in questione: sarà dunque l'occasione per avviare un lavoro che potrà essere definito nella prossima riunione del Comitato di cooperazione transfrontaliera insediatosi lo scorso 31 ottobre a Torino alla presenza dei Ministri degli Esteri italiano e francese, che agisce nell'ambito del Trattato del Quirinale".