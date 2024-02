Bordighera, commissioni consiliari: tre nel mese di febbraio

Sono state convocate, nella prima metà del mese di febbraio, tre Commissioni Consiliari del Comune di Bordighera. Giovedì 8 febbraio si riunirà la Commissione Turismo e Cultura, Commercio, Artigianato, Agricoltura ed Enogastromia – Pesca. Tre i punti all’ordine del giorno: l’aggiornamento della tassa di soggiorno, il progetto “Virtual Experience Inside Monet” e il progetto “10 Comuni”.



Venerdì 9 febbraio in Commissione Speciale in materia di Igiene Urbana si esaminerà la rimodulazione del Servizio di Igiene Urbana. Martedì 13 febbraio la Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente tratterà i lavori del Palazzo del Parco.



Inoltre, è stata rinviata a giovedì 8 febbraio la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, inizialmente convocata per lunedì 5 febbraio; all’ordine del giorno le linee guida del nuovo PUC, gli aggiornamenti sul lavoro della passeggiata e le dichiarazioni alla stampa e al Consiglio Comunale da parte del Consigliere Giuseppe Trucchi.