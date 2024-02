Amadeus su Geolier: “Conosco la forza di questo ragazzo. Bello sentirlo cantare in napoletano”

Sulla polemica che in questi giorni ha travolto il testo del cantante Geolier, accusato di non averlo scritto in napoletano corretto, il direttore artistico Amadeus è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione del Festival: “Conosco Geolier, conosco la forza di questo ragazzo. C’è un nuovo movimento napoletano dato da rapper bravi, non solo per Napoli, ma per l’Italia intera. Non c’è un ragazzo che non conosca cantanti come Geolier. Quando si è presentato con il brano, l’ho ascoltato e devo dire che è bello sentirlo cantare”.

“Ho avuto modo di conoscerlo. Mauro Casciari gli dava lezioni di napolateno, devo dire che è stato al gioco, bravo” ha aggiunto Fiorello.