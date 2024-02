Mentre via Matteotti e piazza Colombo sono ormai stracolme per l’attesa legata alla sfilata del ‘green carpet’, anche la ruota panoramica in Pian di Nave è stata inaugurata.

E anche la ruota è stata presa d’assalto da tantissime persone, tra residenti e turisti. Un’ulteriore attrazione che regala emozioni al pubblico presente a Sanremo.

(Foto di Erika Bonazinga)