Ventimiglia: al via corso di ottica all’Istituto ‘Fermi Polo Montale’

Il corso consente di conseguire il diploma di Ottico, diploma di scuola media superiore valido a tutti gli effetti per poter accedere a tutte le facoltà universitarie, nonché poter partecipare a tutti i concorsi pubblici ove questo è richiesto. Inoltre permette di ottenere tramite un ulteriore attestato l’abilitazione all’esercizio della libera professione di ottico. Alla fine del corso di studi l’allievo possiederà un bagaglio culturale e tecnico professionale adeguato alla richiesta del mercato del lavoro, acquisendo, attraverso un percorso più impegnativo e più in contatto con il mondo esterno del lavoro e della produzione, conoscenze, competenze e capacità. Gli Ottici oltre a potersi inserire ed eventualmente aprire un proprio centro ottico specializzato hanno anche un vasto arco di scelte fra i corsi di Laurea universitari, ma in particolare hanno una preparazione adeguata per intraprendere corsi di Laurea in:

● Ottica e Optometria

● Medicina e Chirurgia

● Fisica

● Ingegneria

● Scienze biologiche (anche se non è preclusa qualsiasi altra scelta)

● i nuovi corsi di Laurea triennale nelle Professioni Sanitarie.

Il diplomato in SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE per gli AUSILI OTTICI puo’ trovare occupazione presso strutture comunitarie pubbliche e private. L'Ottico è un professionista che, munito di abilitazione, confeziona, appronta e vende direttamente al pubblico occhiali e lenti a contatto su prescrizione del medico oculista. Applica le proprie conoscenze dell'ottica oftalmica, dell'ottica fisiologica e dell'optometria ed utilizza gli strumenti utili per l'individuazione dei difetti refrattivi che rientrano nelle sue competenze; sceglie le caratteristiche ottiche delle lenti oftalmiche e provvede alla loro corretta collocazione nella montatura. La sua formazione è focalizzata su due aspetti: quella propriamente tecnica e quella commerciale. Esercita la sua professione in prevalenza all'interno di attività commerciali, dove può assumere una posizione di lavoro autonomo, quando è titolare dell'impresa commerciale, o di lavoro dipendente.

Negli ultimi anni la professione di ottico è balzata all’attenzione della stampa nazionale per l’elevata richiesta di questa figura dal mercato dell’ottica e dunque per l’elevata finalizzazione occupazionale del relativo corso di formazione. Il corso di Ottica consente una percentuale di occupazione lavorativa prossima al 100%.

Per informazioni scrivere a: gallo.antonio@fermipolomontale.edu.

https://padlet.com/similarpurchaseholdings/yp2ymb2f51t4zkqm