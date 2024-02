Coppia di Sanremo vince ad Arenzano il Torneo nazionale di burraco 'Città di Genova'

Si è svolta in questo fine settimana, al Grand Hotel di Arenzano, la seconda edizione del Torneo nazionale di burraco ‘Città di Genova’. Oltre 400 i tesserati F.I.Bur. arrivati da tutta Italia per un insolito fine settimana all’insegna del popolare gioco di carte.

“Avevamo registrato il tutto esaurito già da diverse settimane. Molti giocatori dalla Liguria e tanti iscritti dalle altre regioni” spiega Noemi Pastorino, presidente dell’APS Burraco Liguria, che ha sede nei locali della Polisportiva San Nazario di Varazze e del Golf Club Pineta di Arenzano. “Nonostante gli spazi necessariamente ristrettì, questa seconda competizione nazionale é stata un successo per affluenza dei partecipanti ed eleganza della location”, aggiunge Carlo Curti, delegato F.I. Bur. Liguria.

La gara, suddivisa in tre fasi, si è giocata nei saloni dell’hotel di Arenzano che, per questo evento, ha registrato il tutto esaurito. 8 arbitri federali e un direttore di gara. Ieri sera con l’ultima fase di gioco si è arrivati a decretare vincitrice la coppia formata da Massimo Gangale e Rita Scuderi dell’ASD Bridge Sanremo: marito e moglie provenienti dalla città dei fiori e della canzone italiana. “Giusto in tempo per tornare a casa e godersi l’atmosfera del Festival”, aggiunge Noemi Pastorino. Alla coppia prima classificata è andato un premio di 1500 euro al netto delle ritenute e un trofeo ricordo del torneo “Città di Genova”.