Bordighera, lampione malfunzionante crea disagi a pedoni e viabilità (Video)

Un lampione malfunzionante, nei pressi dell'incrocio tra corso Italia e via Vittorio Emanuele II, a Bordighera crea disagi ai pedoni e alla viabilità.

"E' da tanto che il lampione non funziona come dovrebbe" - segnalano alcuni cittadini che vivono e frequentano la zona - "Il lampione si accende e si spegne in continuazione come se lampeggiasse freneticamente e così crea un effetto ottico fastidioso a chi passeggia ma, soprattutto, pericoloso per chi guida".

Dopo tanti solleciti il Comune è intervenuto per riparare il lampione in centro. "L'ufficio Manutenzioni ne era già a conoscenza ma, purtroppo, non avendo un'autoscala di proprietà del Comune, abbiamo ritardato con la riparazione perché aspettavamo che arrivasse l'autoscala che abbiamo noleggiato" - fa sapere l'assessore alle Manutenzioni e arredo urbano Walter Sorriento - "Giovedì hanno fatto un sopralluogo e poi, venerdì, sono andati a ripararlo ma sembra che ci sia stato un altro piccolo problema che dovrebbe essere risolto entro lunedì".