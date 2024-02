Festival della canzone: approvata dalla Giunta la convenzione con 'Fantasanremo' per due anni

‘Fantasanremo’ mantiene la convenzione con il Comune della città dei fiori. La decisione è stata presa nell’ultima riunione della Giunta matuziana, dopo l’accordo trovato con la società ‘Mk2’ che è titolare dei diritti del gioco che, trasportato dal calcio, ha già fatto impazzire milioni di appassionati della kermesse canora.

L’accordo è valido per il Festival di quest’anno e per quello del 2025 ma, ovviamente potrà essere rinnovato. Secondo la convenzione la MK2 organizzerà con oneri economici e tecnici a suo carico il gioco e il Comune riconosce la titolarità esclusiva alla società i diritti di utilizzazione economica di ‘Fantasanremo’.

Contestualmente, però, la società si impegna ad inserire nel regolamento del gioco per ciascuna delle due edizioni tre cosiddetti ‘bonus-malus’ che riguardano Sanremo, in modo da promuovere la città in tutta Italia. La MK2 si impegna, nella convenzione, ad effettuare collegamenti, dirette social ed altri da alcuni luoghi da concordare con l’Amministrazione che accorderà a ‘Fantasanremo’ alcune ‘facilities’ (come i parcheggi) concordate di volta in volta.

A fronte di ciò la MK2 si impegna a versare 2.500 euro al Comune per ciascuna edizione del Festival. Non è previsto il tacito accordo per il rinnovo e, quindi, il prossimo anno le parti dovranno rivedersi per rinnovare la convenzione.