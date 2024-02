Sanremo, Confartigianato: ‘Le botteghe sono luoghi di cultura dove si sono formati i più grandi artisti"

La Confartigianato di Imperia interviene in merito al dibattito sorto dopo l’utilizzo, durante la conferenza stampa di presentazione di una lista in corsa alle prossime elezioni amministrative di Sanremo, del termine “bottegai”.

L’associazione di categoria che rappresenta gli artigiani, ritiene che in una campagna elettorale non si debbano rappresentare attività economiche in tale maniera, di fatto sminuendole. Le botteghe, tra cui quelle artigiane, tengono infatti in piedi l’economia del Paese Italia, rappresentandone l’ossatura prevalente.

La Confartigianato ricorda inoltre come, dal Rinascimento in poi, i più grandi artisti, non ultimo Leonardo Da Vinci, si siano formati nelle botteghe. All’interno di queste realtà infatti nasceva e si sviluppava la cultura e l’ingegno. Lo dimostra il fatto che il museo Guggenheim custodisca tante opere di artisti formatisi proprio nelle botteghe artigiane.