"Bottegai": non va giù a Fellegara l'affermazione di Donetti "Rolando chieda scusa, parole infelici"

“Rolando inviti Donetti a chiedere scusa per le dichiarazioni infelici fatte nella conferenza stampa di ieri. In caso contrario dimostrerà di essere d'accordo con quanto dichiarato”.

Sono le parole di ‘Generazione Sanremo’, lista a sostegno di Fulvio Fellegara, dopo le dichiarazioni del notaio Gianni Donetti nella giornata di ieri, in occasione della presentazione della lista ‘Sanremo Domani’. Questa la frase incriminata: “Questa amministrazione ha bisogno di un sindaco che abbia girato il mondo e che non sia un bottegaio”.

“Crediamo sia doveroso – prosegue ‘Generazione Sanremo’ - esprimere il nostro dissenso nei confronti di un'affermazione che riteniamo sminuisca il valore della nostra comunità. Sanremo è un luogo ricco di diversità, in cui la forza e la resilienza dei commercianti e di coloro che lavorano instancabilmente sono parte integrante del nostro tessuto sociale. Ogni individuo contribuisce al benessere della nostra città, e non possiamo permettere che alcune parole isolino settori cruciali della nostra comunità. È proprio questa la diversità del nostro progetto politico rispetto agli altri. Noi da mesi giriamo frazioni e quartieri perché vogliamo dare voce anche a coloro che in questa città sono considerati invisibili, anche a coloro che sono considerati dei ìbottegaiì. È invece grazie alla professionalità che esprimono che meritano di essere protagonisti dello sviluppo della città”.

“Rolando – termina - se davvero vuole rendere a Sanremo quello che ha ricevuto in questi anni come dichiara ogni giorno prenda le distanze dalla dichiarazione infelice di Donetti e dimostri, attraverso azioni concrete, di essere consapevole del valore di chi, con impegno quotidiano, permette a Sanremo di crescere. Riteniamo che un sindaco debba comprendere appieno le esigenze di ogni cittadino, senza lasciare nessuno indietro. Auspichiamo che questa situazione possa essere un'opportunità per una discussione costruttiva sulla rappresentanza di tutti i settori di Sanremo nella governance della città”.