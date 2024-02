Fête du Citron, Ventimiglia partecipa per la prima volta al salone dell’artigianato

Per la prima volta nella storia, grazie al rinnovato dialogo con il Comune di Mentone e, nel solco della cooperazione trasfrontaliera portata avanti dall’Amministrazione Di Muro, la Città di Ventimiglia parteciperà al salone dell’artigianato durante la Fête du Citron.

“Si tratta di un’importantissima occasione per promuovere anche nella vicina Francia le attività della nostra Città, ponendoci sempre di più nell’ottica di immaginare Ventimiglia non più come una città di confine ma come una città internazionale – dichiara il Vicesindaco ed Assessore al Commercio Marco Agosta - verrà infatti allestito uno stand presso il Palais de l’Europe nell’ambito del Salone dall’Artigianato.

Mai prima di quest’anno Ventimiglia aveva partecipato al salone dell’artigianato durante la Fête du Citron di Mentone, per la quale si stimano oltre le 600.000 presenze. Nei giorni scorsi abbiamo avviato un dialogo con le associazioni di categoria per individuare quelle che saranno le aziende che andranno a rappresentare la nostra città e che faranno da vetrina”.

“In virtù delle relazioni che la nostra Amministrazione è riuscita a intessere già nei primi mesi d’insediamento – aggiunge l’Assessore a Turismo e Manifestazioni Serena Calcopietro - soprattutto grazie ad iniziative turistiche, le quali hanno visto un coinvolgimento anche della vicina Francia, in particolare Mentone, oggi affermiamo nuovamente la volontà di collaborazione con la città di confine. Ci è stata concessa una preziosa opportunità per le nostre aziende ventimigliesi: per loro sarà possibile promuovere il nostro territorio anche attraverso la vendita di prodotti, custodi dei nostri valori.

Una promozione non fine a se stessa, ma una vera e propria occasione per le nostre attività commerciali, con lo scopo di aiutarli ad espandere i loro canali di distribuzione ed a portare oltre confine l’eccellenza ventimigliese”.