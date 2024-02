Annunciati tutti gli eventi del Victory Morgana durante la settimana del Festival: “Un’edizione da urlo!"

Ci siamo, il “Victory” ha finalmente annunciato tutti gli eventi che si terranno durante la settimana del 74esimo Festival della Canzone Italiana, con un palinsesto che inizierà domenica 4 e terminerà sabato 10 febbraio.

Ecco tutti i dettagli:

Domenica 4 Febbraio: Si inizia in anticipo con la possibilità di assistere all’inedito spettacolo pirotecnico organizzato dalla Costa Smeralda, visibili dalla terrazza del Victory Morgana. I fuochi sono previsti per le 18.30, è dunque un’ottima occasione per trascorrere l’orario aperitivo al Morgana fino alle ore 21.00, per poi lasciare spazio al party ufficiale di apertura “Fuori Sanremo” di Radio Italia, il tradizionale evento al quale saranno presenti ospiti speciali, artisti e gran parte dei cantanti in gara.

Lunedì 5 Febbraio: Amazon Music organizzerà un cocktail party privato.

Martedì 6 Febbraio: La tradizionale Cena di Gala, già tutta esaurita, organizzata in collaborazione con CLC Management, che verrà animata dal celebre “Pago” e alla quale parteciperanno tantissimi ospiti televisivi tra i quali Daniele Dal Moro e Oriana Gonzales Marzoli, Amedeo Goria, Alex Belli e Delia Duran, Ciro Petrone, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Federico Chimirri e Giulia Cavaglia, Jey Lillo, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Maria Laura Devitis, Mirko Gancitano e Guenda Goria, Paola Caruso, Pietro Lattao, Raffaella Fico, Sonia Lorenzini, Stefano Sala e Dasha Kina. Tutti gli ospiti si tratterranno durante la serata nella quale si esibiranno dj e artisti del Twiga di Monte Carlo e dello Shatush di Courmayeur, insieme ai suoni guest di Ale Basciano. Sarà possibile accreditarsi o prenotare un tavolo per partecipare al party dopo cena.

Mercoledì 7 Febbraio: Festival Mar presenta la cena evento "Perché Sanremo è Sanremo" che vede Rudy Smaila e la sua band portare sul palco i grandi classici della musica italiana, con uno show frizzante e coinvolgente. Previste celebrities e altre sorprese. La serata si evolve dopo cena con i ritmi latini e reggaeton del format Mamacita, direttamente dai club più famosi di tutta Italia, per un'esperienza di ballo e divertimento con a base di hit reggaeton, hip hop e r&b. Sono disponibili ancora pochissimi posti per la cena ed è possibile accreditarsi o prenotare un tavolo per il party.

Giovedì 8 Febbraio: La serata di apre con la cena del “Gran Galà delle Celebrità” già sold out, mentre a seguire l’ambiente del Victory si tinge di sfumature etniche con lo show "Woodoo", organizzato in collaborazione con Red Bull Italia, che mette in scena il dj Albert Marzinotto, con il suo stile unico che fonde sonorità elettroniche e house. Online sono ancora disponibili alcuni ingressi ed è possibile prenotare tavoli in pista o nelle aree vip.

Venerdì 9 Febbraio: La serata di “chiusura” (poichè l’evento di sabato 10/02 sarà privato) del Victory Morgana, ospiterà in prima serata la cena di gala della regione Calabria “SanremOn Dentro al Festival” tutta esaurita. La “fase club” invece prevede un closing party “col botto” organizzato in collaborazione con Ploom. Il protagonista sarà Jimmy Sax, musicista di fama internazionale conosciuto per le sue esibizioni emozionanti e il suo stile unico. Il suo talento e i suoi brani, tra i quali ricordiamo “No Man No Cry” e “Time”, hanno incantato i locali più cool d’Italia e di St. Tropez, Miami, Cannes, Monaco e Dubai. La sua performance live al Victory Morgana promette di essere un'esperienza musicale indimenticabile, con un repertorio che spazia da melodie vibranti a ritmi coinvolgenti, rendendo la serata un evento da non perdere. Sul sito ufficiale del locale sono stati messi in vendita i ticket per avere l’ingresso garantito ed è possibile riservare gli ultimi tavoli disponibili.

Sabato 10 Febbraio: La settimana si conclude con il party privato di Spotify, nel quale tutti i partecipanti del Festival festeggeranno la fine della kermesse canora del 2024.

A seconda degli eventi la prenotazione è consigliata o obbligatoria e tutte le informazioni utili, i prezzi e le modalità di acquisto si possono trovare in questo link: https://victorymorganabay.menu/festival-sanremo-2024/

Il ristorante del Victory Morgana sarà aperto tutti i giorni dalle 12.00 per il servizio del pranzo.

Si prevede un ventennale davvero straordinario per la storica location, ricco di eventi imperdibili e ospiti straordinari, un’edizione alla quale non mancare.