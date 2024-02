74° Festival di Sanremo: il ciclone Fiorello è arrivato in città (foto)

Fiorello è a Sanremo. Lo aveva annunciato questa mattina durante l’ultima puntata romana di “Viva Rai2!” prima della trasferta nella Città dei Fiori. In serata lo showman ha fatto la sua prima tappa all’hotel Globo mentre domani è possibile che vadano in scena le prime prove del suo ‘Viva Sanremo’ dal glass ribattezzato “Aristonello”, proprio davanti al Teatro Ariston. Insieme a lui anche i compagni di avventura Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

Lunedì mattina all’alba è in programma la puntata di “Viva Rai2!” al tradizionale orario delle 7. Mentre, dal martedì, il format si travestirà da DopoFestival in compagnia di Alessia Marcuzzi e andrà in onda appena Amadeus chiuderà la diretta dall’interno dell’Ariston.