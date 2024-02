Liliana Segre: la sua riconoscenza ai bambini della scuola dell’infanzia Regina Margherita di Ventimiglia Alta

Nel ‘Giorno della Memoria’ i bambini della scuola dell’infanzia Regina Margherita di Ventimiglia alta dell’ Ic n° 2 Cavour di Ventimiglia, diretto dalla Dott.ssa Antonella Costanza, hanno realizzato un manufatto ispirandosi alle farfalle gialle, simbolo di bellezza, speranza ma soprattutto di rinascita.

‘La farfalla gialla di Terezìn’ fa riferimento a un disegno di una bambina ebrea che insieme ad altri 15mila bambini visse nel campo di concentramento di Terezìn, in Cecoslovacchia. Più volte la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta di Auschwitz, ha ricordato ‘quella bambina di Terezìn che prima di essere uccisa ha disegnato una farfalla gialla che vola sopra i fili spinati’.

Ed è per questo motivo che le maestre ed i bambini hanno voluto inviare all’attenzione della Senatrice il lavoro realizzato come segno della loro solidarietà. Al ricevimento,la Senatrice ha espresso il suo personale compiacimento per l’opera compiuta,che ha molto apprezzato, soprattutto in riferimento al suo simbolico significato.