Vallecrosia festeggia Don Bosco con santa messa e benedizione della chiesa ripitturata (Foto e video)

Vallecrosia ha festeggiato Don Bosco. Ieri sera, nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice, gremita per l'occasione, è stata celebrata la santa messa solenne, presieduta da don Antonio Arnaldi, alla presenza di autorità civili e militari, della famiglia salesiana e della comunità diocesana.

In tanti hanno, infatti, preso parte alla cerimonia serale dedicata al presbitero, pedagogo e fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, che si è conclusa con un ricco aperitivo nel bar dell'oratorio. Inoltre, una grande festa con i giovani del Cnos Fap era andata in scena, ieri, dopo la santa messa delle 12.

Il giorno della festa di Don Bosco è stata anche un'occasione per benedire la chiesa ripitturata, un'iniziativa resa possibile grazie al contributo dei fedeli. "Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito e reso possibile la ripittura della chiesa: CME Tasselli e Ugo Tasselli che si sono occupati dei lavori, gli ex allievi che hanno collaborato e i tanti benefattori" - dice don Karim, parroco della parrocchia di Maria Ausiliatrice.

Si è, perciò, conclusa la tre giorni di festa presso i Salesiani di Vallecrosia con momenti conviviali e di preghiera, incontri, giochi e omelie su Don Bosco. “Sono molto felice di essere intervenuta a questa festa e alla benedizione della chiesa voluta proprio da Don Bosco e che adesso si presenta totalmente ripitturata" - afferma il consigliere regionale Veronica Russo - "La presenza dei salesiani a Vallecrosia fin dal lontano 1876 è molto importante per tutta la comunità del territorio: l’Opera Salesiana, infatti, con le sue strutture, come l'Oratorio o la Casa per ferie, e le sue tante attività formative, ricreative e di volontariato è un punto di riferimento per tantissime persone e anche per quelle che sono riuscite a 'rimettersi in carreggiata' dopo momenti di difficoltà. Vi ringrazio a nome di tutti”.