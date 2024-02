Amaie Energia: concordato con il comune l’impegno del mercato dei fiori per il Festival di Sanremo

Amaie Energia e Comune di Sanremo hanno concordato l’impegno del Mercato dei Fiori durante il periodo della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo.

“Il Mercato dei Fiori nel periodo della kermesse canora - afferma il Presidente di AMAIE Energia Andrea Gorlero - si occuperà, come di consueto dell’allestimento della passerella di fronte al Teatro Ariston, del palco di Domenica In e della sala stampa. Grazie all’impegno delle flower desiger Jessica Tua e Sabina Di Mattia, affiancate da Mario Garofalo, il vincitore dell’ottava edizione del Concorso Bouquet Festival, verranno realizzati tra gli 80 ed i 90 bouquet a sera, che verranno regalati agli ospiti ed ai concorrenti in gara. Novità di quest’anno: l’allestimento con addobbi floreali della location dove Fiorello trasmetterà in diretta”.

“Tutte le composizioni ed i bouquet – prosegue - saranno realizzati esclusivamente con fiori e fronde del nostro territorio, che stiamo già selezionando, sia in base alle specie che più caratterizzano la nostra produzione, sia in base ai colori, che quest’anno saranno più tenui, nelle tonalità pastello. Per la nostra azienda è un impegno importante, che affrontiamo con entusiasmo e che conferma il legame storico tra il Festival della Canzone Italiana ed i fiori di Sanremo; la kermesse canora, infatti, nasce proprio dall’idea di Amilcare Rambaldi, storico commerciante di fiori, per vivacizzare Sanremo, un connubio che dura da ben 74 anni. Per la nostra produzione floricola, di nicchia, ma estremamente qualitativa, rappresenta una vetrina fondamentale, che ha ricadute positive sia sul mercato nazionale, sia in quello europeo. Voglio ringraziare tutti i nostri operatori, che con grande impegno e professionalità, si sono già messi all’opera per far si che i fiori di Sanremo siano, anche loro, protagonisti di questa edizione del Festival”.