Ventimiglia, forze dell'ordine pronte al confine ma la protesta degli agricoltori resta in Francia (Foto)

La protesta degli agricoltori francesi, sfociata anche in altri paesi europei tra cui l’Italia, era attesa questa mattina al confine con Ventimiglia, come annunciato precedentemente sui social, ma alla fine è rimasta in Francia.

Per tutta la mattina è stato rafforzato il presidio delle forze dell'ordine, sia italiane che francesi, al confine tra Italia e Francia ma nessun manifestante è giunto a Ponte San Ludovico o a Ponte San Luigi. Non vi sono stati blocchi stradali e la viabilità non ha subito disagi.

La manifestazione di protesta degli agricoltori francesi, che lamentano la mancanza di profitti, le dure politiche ecologiche del governo e la concorrenza straniera, però, si è svolta in Francia ed è ancora in corso, non si escludono, perciò, possibili sviluppi anche verso il confine italiano.