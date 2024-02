Sono iniziati i lavori di rifacimento dell'asfalto in via Pasteur a Bordighera. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito.

"E’ in corso in via Pasteur il cantiere per il rifacimento dell’asfalto, nel tratto dove sono stati effettuati i lavori di adeguamento della rete fognaria" - fa sapere il primo cittadino.

"L’intervento è a cura della stessa ditta" - sottolinea il sindaco Ingenito.