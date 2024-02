Un calice di vino per Noi4You, evento gratuito a sostegno dell’associazione

Venerdì 2 febbraio ore 20,30 il gruppo Noi4You è lieta di invitare tutta la comunità a degustare i Vini della prestigiosa Cantina Rondelli.



"Un evento imperdibile - si spiega nel comunicato - che darà la possibilità di conoscere un vino 'donato' dalla Cantina per raccogliere offerte a sostegno delle attività istituzionali dello stesso centro. Un gesto nobile, di grande fiducia e di grande valore. Rondelli ha creato un vino 'IO e TE': un superbo Blend Syrah - Pinot Nero - Pigato e Rossese. Annata 2016. Fermentazione spontanea 24 mesi in Barrique .

Vi aspettiamo per trascorrere una serata piacevole insieme degustando ottimi Vini: Io e Te e non solo!!!! Per l’occasione saranno a guidarci nella degustazione Giancarlo Orengo Delegato AIS (Associazione Italian Sommellier) Imperia e Simone Parisi Degustatore AIS Liguria. Per prenotarvi scrivete un messaggio alla Dr.ssa Sciolla 3498521311 (che per l’occasione servirà la vostra degustazione) e ricordate di portare un calice con Voi!".