Festival di Sanremo 2024: sopralluogo del Prefetto in centro con le forze dell'ordine, parola d'ordine sicurezza (Foto)

Sopralluogo del Prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, questa mattina a Sanremo insieme a tutte le forze dell’ordine ed agli addetti della Rai, per la verifica dei luoghi dove si svolgeranno le manifestazioni legate al Festival, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio prossimi.

Il Prefetto ha chiesto lumi sulla gestione del centro della città dei fiori che, come lo scorso anno, sarà presa d’assalto da residenti e turisti che vorranno vivere da vicino la kermesse canora matuziana e seguire gli appuntamenti previsti.

Grande attenzione da parte del prefetto, in particolare, agli accessi che verranno allestiti tra piazza Colombo, via Matteotti, via Asquasciati, via Manzoni e corso Garibaldi. Dai responsabili è stato confermato che verranno installate le barriere antiterrorismo e i classici ‘varchi’ per l’accesso. Questi saranno doppi per consentire i due sensi di marcia dei pedoni.

L’accesso a via Matteotti sarà contingentato, visto che la zona sarà ristretta per la presenza del ‘green carpet’ (oggi è iniziato tra l’altro l’allestimento) e le installazioni per ‘Viva Rai Due’in in via Mameli e quelle di piazza Borea D’Olmo.

Gli accessi saranno limitati per evitare la ressa eccessiva di fronte all’Ariston dove, ovviamente, si potrà accedere solo con gli accrediti previsti. Saranno in totale circa 230 gli steward che lavoreranno alla ‘macchina del controllo’ in centro, ai quali si aggiungeranno circa 250 uomini delle forze dell’ordine, dei quali 150 aggregati da fuori.

Il Prefetto, insieme ai comandanti delle diverse forze dell’ordine, ha fatto anche visita al Teatro Ariston e alla zona del palco. Nel pomeriggio è previsto l’ultimo tavolo del Comitato di Sicurezza proprio in Prefettura mentre, una nuova riunione è prevista per domani in Questura.