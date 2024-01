Tra prove e lavori cresce l’atmosfera da Festival in città, intanto i bookmakers quotano anche gli eventi meno probabili

Meno otto. Il conto alla rovescia scorre inarrestabile verso la “prima” del 6 febbraio e, intanto, in città cresce l’atmosfera festivaliera che caratterizza la Città dei Fiori per una settimana all’anno.



Al Teatro Ariston proseguono le prove e, come ampiamente prevedibile, con l’avvicinarsi dell’esordio gli animi sono sempre un po’ più tesi, complice un’attesa che si fa sempre più logorante per chi in quei pochi giorni rischia di giocarsi la carta determinante per una intera carriera.

Oggi sono stati in teatro per le prove i Santi Francesi, Il Volo, Alessandra Amoroso, Bigmama e il duo Renga/Nek. Tutti passano di fretta, c’è sempre meno tempo per una foto posata o per un selfie.

Nel frattempo le maestranze lavorano costantemente tra piazza Colombo e tutte le location che ospiteranno le manifestazioni collaterali. Di fronte all’Ariston prende forma il “glass” che ospiterà Fiorello e il suo “Viva Rai2!” sia nella sua classica versione mattutina (lunedì 5) che in veste di DopoFestival, la notte, a puntate finite.

Intanto i bookmakers di Sisal hanno stilato un elenco di quotazioni con gli episodi meno probabili, ma che potrebbero succedere, al 74° Festival di Sanremo. I classici “mai dire mai” che, però, molto spesso fanno la fortuna degli scommettitori.

Le cinque situazioni più improbabili secondo Sisal sono:

- la vittoria dei Ricchi e Poveri è data a quota 100,00 anche se i loro ascolti sulle piattaforme di streaming impazzano tra i nostalgici. Hanno partecipato a 12 edizioni, ma ne hanno vinta solo una, quella del 1985. Dopo quasi quarant’anni, a quanto pare, non è ancora il loro tempo. Anche per Fred De Palma questa edizione non sembra essere quella fortunata: “Il cielo non ci vuole” è già un presagio che lo porta a essere quotato come ultimo in classifica a 2,75

- Loredana Bertè non sarà mai una signora, ma neanche l’ultima della classifica: questa posizione per lei è data infatti a quota 100,00. Quello che invece le spetta, secondo gli esperti Sisal, è la seconda posizione che dovrà però battersi con Geolier a 7,50

- Amadeus che indossa una cravatta al posto del papillon. Il papillon è pagato a 1,10 mentre la cravatta a 9,00

- Il duo Nek e Renga non convincerà la sala stampa. Mentre “Fatti avanti amore” di Nek nel 2015 è valso all’artista emiliano il "Premio Sala Stampa Lucio Dalla" per il miglior arrangiamento, quest’anno in coppia con Renga la sorte sembra non essere la stessa. Sono infatti entrambi quotati a 100 per il celebre riconoscimento della sala stampa

- Il Premio della Critica "Mia Martini" potrebbe restare in famiglia, con Loredana Bertè che è quotata a 1,80. All’opposto Clara (100,00) il cui trionfo dell’edizione Sanremo Giovani e il successo di Mare fuori non basterà a farle aggiudicare uno dei premi più ambiti dagli artisti