Eccellenze liguri, giovani tennisti di Bordighera premiati alla Festa dei Circoli a Genova (Foto)

Al cospetto della Coppa Davis esposta a Palazzo Tursi, nell’ambito del programma "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport", ieri sono state premiate le eccellenze liguri in occasione dell’annuale Festa dei Circoli della Fitp Liguria. Un riconoscimento è stato assegnato anche ad alcuni giovani tennisti di Bordighera.

Sono, infatti, state premiate due squadre di tennis della città delle palme che si sono distinte nel 2023 per aver vinto i tornei regionali under 13 e under 16. A rappresentare il Bordighera Lawn Tennis Club 1878 vi erano Andrea Filippo Giardino, Noah D’agostino, Giulio De Vincenzi, Filippo Scotti e Alessio Giraldi.