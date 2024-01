Festival di Sanremo 2024: città già presa d'assalto oggi, tra le novità il 'dono' del green carpet al Comune (Foto)

Luci, fuochi, musica e tanto divertimento anche nella domenica che anticiperà la settimana festivaliera. Mentre anche oggi, giornata di festa, proseguono senza sosta i lavori di allestimento delle aree dove troveranno spazio le collaterali, inizia a prendere forma anche la giornata che anticiperà la settimana clou dell’inverno matuziano.

L’arrivo della nave di Costa Crociere è previsto per sabato prossimo ma, la sera come lo scorso anno, si illuminerà e sarà uno spettacolo vederla da tutta la città. Quindi i fuochi d’artificio, intorno alle 18.35, che saranno accompagnati da una splendida colonna sonora per circa 15 minuti. La sera dopo, intorno alle 19.30, sarà la sfilata del ‘green carpet’ a fare compagnia a residenti e turisti. Quest’anno torna a presentare Gianni Rossi e, come sempre, i cantanti partiranno dall’Ariston per poi proseguire fino al palco di piazza Colombo.

A proposito del tappeto verde naturale che sarà installato tra via Mameli, via Matteotti e piazza Colombo, è stato confermato che Eni Plenitude, lo sponsor, ha chiesto al comune di poterlo donare a palazzo Bellevue per poter reimpiantare il tutto nei giardini e nelle aiuole della città. L’Assessore competente, Sara Tonegutti, si sta adoperando per trovare gli spazi e far poi rivivere le installazioni che faranno da contorno al Festival per una settimana.

Quest’oggi già tanti i curiosi che hanno assaltato il centro della città, anche se le prove sono ferme e di Vip non se ne sono visti. Il palco di piazza Colombo inizia a prendere forma e anche i varchi e le transenne sono state quasi tutte installate. Montati i megaschermi c’è anche la ruota panoramica di cui si è parlato già nei giorni scorsi, che sarà installata in Pian di Nave.

Una attrazione in più per chi vorrà vivere Sanremo e il suo Festival anche da una prospettiva diversa, tra l’altro attigua al Forte di Santa Tecla, che ospiterà diverse iniziative organizzate da Rai Pubblicità.