Vallecrosia: Perri, Valenti e Rondelli “Abbiamo chiesto interventi nel quartiere Garibbe e via Privata Bellavista”

Perri, Valenti e Rondelli tornano a fare un sopralluogo nel quartiere Garibbe a 6 mesi dalle elezioni di seguito il commento dei consiglieri.

“Vogliamo essere propositivi – dicono all’unisono - e pertanto ribadiamo la necessità di interventi concreti nel quartiere Garibbe, in particolare siamo a confermare la necessità della riqualificazione del parcheggio pubblico che necessita in via prioritaria del livellamento dell’asfalto con creazione dello scolo delle acque, oggi totalmente inaccessibile in caso di pioggia, nonché della ristrutturazione della scala che dalla parte bassa del quartiere porta alla parte alta, tenendo conto dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Questi interventi sono già stati segnalati da noi da diverso tempo, dopo un ulteriore approfondimento con il dirigente dell’ufficio competente c’è stato confermato che i lavori partiranno a breve, pertanto attendiamo fiduciosi che questo avvenga”.

Sempre in occasione di un sopralluogo per verificare le criticità della città i consiglieri hanno posto l’accento anche su via Privata Bellavista in merito ad una griglia di scolo delle acque ed in particolare “Abbiamo segnalato al funzionario dell’ufficio competente che una griglia di scolo oggi è completamente cementificata e pertanto non permette il corretto deflusso delle acque piovane, abbiamo chiesto che il comune intervenga al fine di sanare la situazione e rendere più sicura la strada in cui essa si trova. Abbiamo ricevuto conferma da parte degli uffici che un intervento verrà effettuato al fine di ripristinare la griglia, ci adopereremo pertanto a verificare che ciò accada”.

I consiglieri Perri, Valenti e Rondelli concludono “Ci stiamo adoperando a verificare tutte le criticità, che risultano essere molte in città, in particolare inerenti la sicurezza stradale e i diversi lavori pubblici in fase di esecuzione, al fine di poterle segnalare e poter proporre soluzioni in un ottica propositiva, speriamo che almeno questi nostri interventi siano graditi all’attuale amministrazione”.