Sanremo: durante il Festival 2024 al 'Quick Music' la registrazione di ‘Sola mai più’

Grande attesa per l'evento ‘Vip & Friends for women’, che si svolgerà a Sanremo venerdì 9 febbraio presso lo studio Quick Music di Ferdinando Mongelli.

Sotto la sua direzione in sala di incisione si ritroveranno Vip e personaggi del mondo dello spettacolo per registrare il brano ‘Sola mai più’ contro la violenza sulle donne. L'iniziativa serve per promuovere il 1522 numero anti violenza del ministero delle parti opportunità.

Prima di arrivare in studio i Vip saranno al Grand Hotel Des Anglais dove visiteranno la favolosa Somnia Aurea spa grazie a Stefano Serra ideatore del Dream Massage (L'inaugurazione avrà inizio tre giorni prima ovvero martedì 6 col al taglio del nastro di Francesca Bergesio Miss Italia 2023, icona della bellezza e del benessere italiano)

Dopo la registrazione in studio, dopo le 16, i personaggi si recheranno a Villa Ormond dove potranno degustare le migliori pizze sfornate dai partecipanti alla Coppa del Mondo di Pizza organizzata in grande stile dal Maestro Pizzaiolo Francesco Fortuna.

Tra i VIP che saranno presenti in studio è confermata la presenza dell'attrice internazionale Antonella Salvucci che in passato ha già collaborato col Maestro Ferdinando Mongelli titolare dello studio (nella foto insieme)