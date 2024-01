Festival di Sanremo 2024: saranno serate di 'stacchetti' in centro mentre Amadeus conferma "Sarà come Las Vegas"

Mancano 10 giorni al via del Festival di Sanremo, anche se la città è già in pieno clima della kermesse canora matuziana, visto che i lavori proseguono in tutte le location previste per le cosiddette collaterali.

Mentre vanno avanti senza sosta le prove in teatro e il ‘glass’ di Fiorello (è stata anche ufficializzata la co-conduzione di Alessia Marcuzzi) è quasi terminato, il Comune è alle prese con l’organizzazione logistica di molte registrazioni che la Rai ha chiesto per la prossima settimana e anche durante quella del Festival.

La regia della trasmissione, infatti, ha chiesto l’utilizzo della zona di fronte all’Ariston e anche altre, per poter registrare degli ‘stacchetti’ che verranno mandati in onda sia durante il Festival che per ‘Viva Rai Due’. Intanto via Palazzo dovrà prepararsi perché vedrà anche la presenza del rapper Ghali, che allestirà uno spazio denominato ‘Casa Ghali’.

Mentre è stata confermata anche la presenza della Fanfara dei Carabinieri, Amadeus ha anche sottolineato la festa dei 70 anni di ‘Romagna mia’, la leggendaria canzone dei Casadei: “Trasformeremo l'Ariston nella più grande balera d'Italia” ha detto il presentatore e Direttore Artistico.

Amadeus ha anche parlato del suo “Quinto e ultimo Festival come per dire meno male, facciamo festa, se ne va". Lo ha fatto nella trasmissione ‘105 Friends’ di Radio 105.

Amadeus ha anche parlato del Festival ‘diffuso’ a Sanremo: “Ci sono mille iniziative in città che è tornata a vivere un po' come accadeva negli anni ’80 quando facevom l’inviato. Ci saranno feste nei locali e tanto altro. Verrà voglia di dormire poco per cinque giorni perché sarà come essere a Las Vegas".

Intanto, secondo fonti nazionali, la Rai avrebbe già superato i 50 milioni di euro di raccolta pubblicitaria, raggiungendo quota 56. Per l'ente di Stato il Festival rimane un vero affare.