20 anni di Festival al Victory Morgana: una settimana di gala e intrattenimento internazionale

Mentre la città di Sanremo si veste di luci per il suo festival annuale, il “Victory” si prepara a celebrare il suo ventennale con una settimana di eventi esclusivi. In concomitanza con il Festival della Canzone Italiana 2024, lo storico locale si prepara ad annunciare un programma di gala e serate post-cena con ospiti e format di rilievo internazionale.

Quest'anno, la location non solo celebra due decenni di successi e serate indimenticabili, ma eleva l'esperienza dei suoi ospiti con un calendario ricco di eventi culinari e musicali. "Abbiamo sempre creduto nella fusione tra ottima cucina e intrattenimento di qualità - comunicano dalla direzione - per il nostro ventennale, stiamo preparando qualcosa di eccezionale, con iniziative simili a quelle che hanno reso famoso il nostro locale a livello nazionale".

Il programma della settimana includerà cene di gala accompagnate da spettacoli dal vivo e serate post-cena con intrattenimenti speciali. In passato, il Victory Morgana ha ospitato eventi memorabili con artisti del calibro di Martin Solveig, Lost Frequencis, Benny Benassi, Claudio Coccoluto, Subsonica e Bob Sinclair che quest’anno si esibirà sulla nave Costa Crociere attraccata di fronte alla città. Oltre a un parterre di eccezione tra cui Hugh Efner per il party ufficiale di Play Boy, Laura Pausini in occasione della festa per la consegna del Grammy, Riccardo Cocciante, Andrea Boccelli, Kevin Spacy e un gran numero di altri tra cantanti, artisti, show men e personaggi dello spettacolo. L'atmosfera del Morgana durante il Festival è sempre stata elettrizzante, e quest'anno promette di superare ogni aspettativa.

“Ogni anno, il festival porta a Sanremo un'energia incredibile e il Victory Morgana è sempre stato al centro di questa energia, offrendo serate che rimangono nella memoria di chi le vive. Presenteremo 4 eventi aperti al pubblico a partire dall’Opening Party di martedì 6 Febbraio e non mancheranno gli eventi privati in cui parteciperanno la maggior parte degli artisti in gara nei quali sarà possibile partecipare solo su invito. L’edizione del ventennale sarà inoltre arricchita dalla presenza di brand nazionali e internazionali come Radio Italia, Amazon e Spotify che organizzeranno alcuni degli appuntamenti".

L'annuncio degli ospiti e dei dettagli specifici degli eventi verrà rivelato nei prossimi giorni sui nuovi profili social del locale. Gli avventori possono aspettarsi un mix eccezionale di talenti nazionali e stelle internazionali, che renderanno ogni serata un'esperienza unica. Per restare aggiornati e non perdere l'opportunità di partecipare a questi eventi esclusivi, si può seguire il Victory Morgana sui social media (Facebook e Instagram). Sarà una settimana di celebrazioni che uniscono la tradizione con l'innovazione e la freschezza del Festival di Sanremo 2024.

Contatti:

+39 0184591620

reservations@victorymorganabay.it

Lungomare Trento e Trieste, 16 18038 Sanremo (Imperia)