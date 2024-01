Elezioni Amministrative a Sanremo: ancora sondaggi, ecco il nuovo proposto dal gruppo Demetra (Foto)

Sicuramente avremo mesi stracolmi di sondaggi, visto che i candidati cercheranno di capire come muoversi e come l’elettorato li vede in ‘gara’ verso la poltrona di sindaco di Sanremo.

Il primo, quello realizzato da Euromedia Research, ha fatto e sta facendo ancora discutere mettendo nell’ordine Gianni Rolando, Fulvio Fellegara ed Alessandro Mager. Oggi ce ne è un altro ma, per ora, è ancora in corso sfruttando la pubblicità sui social network e con delle telefonare a campione a cura di ‘opinione.net’, società del gruppo veneto ‘Demetra’, che ha fatto già altri sondaggi politici, anche per la città dei fiori.

Come dicevamo è ancora in corso e vedremo se, a breve, sarà pubblicato regolarmente. Abbiamo partecipato al sondaggio, si via web che al telefono, per capire le domande che vengono poste. L’approccio è ingannevole, visto che viene pubblicizzato con post e annunci che parlano della ‘Qualità della vita’ e di come si vive a Sanremo. Ma, invece, una volta entrati (o dato l'ok al telefono), ci si trova di fronte ad un vero e proprio sondaggio elettorale. All’ingresso sul sito viene mantenuto l’anonimato e si parte con le domande.

Dopo aver inserito la provincia e la città di residenza viene chiesto: “Le elezioni comunali per eleggere il sindaco a Sanremo sono fissate per il prossimo 8 e 9 giugno. A suo parere un candidato sindaco sostenuto da…? Le possibili risposte sono: solo da partiti politici, da partiti e liste civiche locali insieme, solo da liste civiche locali oppure è indifferente.

I principali candidati alla carica di sindaco sono quattro. Da 1 a 10 quanta fiducia le ispirano i candidati che le citerò? Vengono elencati: Roberto Rizzo, Alessandro Mager, Fulvio Fellegara e Gianni Rolando.

Se domani dovesse votare per scegliere il sindaco, a quale andrebbe la sua fiducia? Ai quattro già citati vengono aggiunte le voci ‘altri’ e ‘nessuno di questi. La quarta domanda riguarda l’eventuale ballottaggio tra Mager e Rolando, la quinta tra Rolando e Fellegara e la sesta tra Fellegara e Mager.

L’ottava domanda vede la scelta tra i singoli partiti, elencando anche eventuali liste civiche a sostegno di Mager, Rolando e Fellegara. La nona domanda è ancora più esplicita nel chiedere “Quale area politica sente più vicina alle sue opinioni?” Le risposte sono: sinistra, M5S, liste civiche, destra, altro e nessuna di queste.

Nella decima domanda viene chiesto se il partecipante al sondaggio ricorda a quale partito ha dato il voto e, infine, viene chiesto il sesso, l’anno di nascita e l’occupazione. Vedremo, quindi, se a breve verrà pubblicato anche questo sondaggio e, ne siamo certi, i candidati lo seguiranno con attenzione.