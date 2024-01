Sanremo: donna in pessime condizioni igieniche blocca un bus, Freddy Colt "Fate intervenire i servizi sociali"

Il noto musicista e organizzatore di eventi culturali a Sanremo, Freddy Colt, chiederà al Sindaco di Ceriana, Maurizio Caviglia, di intervenire per risolvere una questione, che nei giorni scorsi aveva visto una donna, residente proprio nel piccolo centro della Valle Armea, bloccare un bus della Rt, a causa dei miasmi per il suo scarso stato di pulizia.

I fatti sono avvenuti martedì scorso quando, a bordo dell’autobus che collega Sanremo a Bajardo, tra i circa 20 passeggeri c’era anche Colt, che evidenzia come non sia la prima volta che la donna, non una senza tetto come era stato riferito da alcuni testimoni ma regolarmente residente a Ceriana, era in in condizioni igieniche a dir poco devastanti.

“La cosa va avanti da anni – dice Freddy Colt - senza che nessuno riesca ad impedirlo e i passeggeri sono costretti a convivere nell’abitacolo dell’autobus con i miasmi che la suddetta donna emana. L’altra sera il conducente del mezzo, spalleggiato dalla maggior parte dei passeggeri, ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento della forza pubblica. Sono arivati due agenti della Polizia Locale e un’autoambulanza. Con modi gentili gli agenti hanno cercato di convincere la donna a scendere dal mezzo ma lei si è rifiutata. Ad un certo punto è stato richiesto a tutti di scendere dal bus e a quel punto anche la donna è scesa pensando che la corsa non si sarebbe effettuata. Nel frattempo il capopiazza della RT insieme agli agenti della Municipale hanno verificato che la signora era munita di regolare titolo di viaggio: gli altri passeggeri sono risaliti a bordo, l’autista ha chiuso le porte e stava per partire, con oltre 40 minuti di ritardo, quando gli agenti hanno intimato di aprire le porte e far risalire la donna affinché potesse far rientro alla sua dimora a Ceriana, non potendola abbandonare a Sanremo e avendo regolarmente vidimato il biglietto”.

“A quel punto – prosegue Colt - di fronte ad una situazione così paradossale, ho provato a convincere la donna a scendere, ma sono stato redarguito dagli agenti per aver usato un tono di voce troppo forte, pur non avendo adoperato alcuna espressione offensiva. Alla fine, l’autoambulanza è stata liberata ed è partita vuota e la donna è rimasta a bordo. Chi è sceso dalla corriera per protesta è stato il sottoscritto, rinunciando al rientro a casa (essendo residente a Bajardo) e dovendo trascorrere la notte a Sanremo ospitato da amici”.

Freddy Colt, quindi, nei prossimi giorni scriverà al sindaco di Ceriana, chiedendo di disporre per questa sua concittadina un’assistenza sociale che possa riportarla al decoro personale e non risultare insopportabile sui mezzi pubblici. “Contestualmente – termina - chiediamo alla Riviera Trasporti se non sia necessario dopo il viaggio di simili persone, dimostrare con documenti la sanificazione dei mezzi perché, credetemi senza dover scendere in particolari, i sedili utilizzati da persone in tali condizioni rischiano di nuocere alla salute di altri che vi si andranno a sedere. Credo che ciò sia un atto dovuto, visto che anche oggi la donna era in autostazione nelle solite condizioni di indecenza”.