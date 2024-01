Finisce fuori strada con la moto, mentre percorre la strada provinciale 51 che porta a Castellaro e ferma la sua corsa nella fascia sottostante.

Scatta l’allarme e, sul posto, interviene il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Rossa e i Vigili del Fuoco.

L’intervento dei pompieri non è poi servito perché il 20enne che era alla guida del mezzo a due ruote è stato riportato in strada dai militi intervenuti. E’ stato poi portato in ospedale.