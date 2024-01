Ventimiglia, Di Muro: "Il Pud non ha ricevuto richiesta di modifica, abbiamo lavorato bene"

"Il Pud, strumento urbanistico che consentirà di sviluppare nuove azioni ed investimenti sul nostro litorale, non ha ricevuto nessuna osservazione o richiesta di modifica da parte delle associazioni che fruiscono del fronte mare". Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"Significa che abbiamo lavorato bene, con confronto e scelte condivise, presentando una programmazione apprezzata a larga maggioranza in consiglio comunale" - sottolinea il primo cittadino.

"Ora andrà al vaglio finale della Regione Liguria e, quindi, saremo pronti, come promesso, per presentare spazi e servizi rinnovati per la prossima estate" - conclude il sindaco Di Muro.