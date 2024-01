Servizio Civile Universale: come accedere ai 23 posti messi a disposizione dalla Caritas Italiana

Sono 23 i posti per il Servizio Civile con la Caritas Italiana a Ventimiglia, Sanremo e Taggia. La domanda va presentata online entro giovedì 15 febbraio alle 14 e possono candidarsi tutti i giovani dai 18 ai 28 anni.

Il servizio dura 12 mesi e prevede un impegno di 25 ore settimanali (per 6 giorni alla settimana). Il contributo mensile è di 507,30 Euro. E' riservato a chi ha svolto il Servizio Civile Universale il 15% dei posti nei concorsi pubblici.

Sono previsti diversi incontri per la presentazione dei progetti. Tutte le informazioni sul Bando sono disponibili sui siti: www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it.

Gli incontri di presentazione dei progetti si svolgeranno:

- lunedì prossimo alle 18 online QUI

- mercoledi 31 alle 16 a Taggia, alla ‘Casa miracolo della vita’, in via Cardinal Gastaldi 7

- venerdì 2 febbraio alle 11 a Sanremo, a Casa Papa Francesco, in salita San Pietro 14

- martedì 6 febbraio alle 17 a Ventimiglia, alla Caritas Intemelia, in via San Secondo 20

Gli aspiranti volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma ‘Domanda on line’ (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: www.scelgoilserviziocivile.gov.it/presenta-la-domanda/.