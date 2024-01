Elezioni Amministrative a Sanremo: il movimento 'Anima' scende in campo ufficialmente

Anima scende in campo ufficialmente per le elezioni Amministrative di giugno a Sanremo. E' un movimento civico-culturale di ispirazione liberal-democratica e cristiana, costituito da persone portatrici di diverse sensibilità del mondo sanremese e provinciale, che intendono contribuire a creare un nuovo percorso amministrativo e progettuale in vista delle elezioni di Sanremo a giugno 2024.

Anima intende contribuire alla nascita di un progetto politico a trazione civica e farsi portatrice delle esigenze dei sanremesi per disegnare, con forza, vitalità e competenza, la Sanremo del futuro.

Il movimento sta organizzando una serie di tavoli di lavoro sui diversi temi della città: turismo, sport, frazioni, ambiente, decoro urbano, etc. La sintesi di queste analisi verrà puntualmente condivisa con tutti coloro che vorranno confrontarsi sui contenuti e sul futuro di Sanremo, poiché Anima intende privilegiare la politica del fare, del concretizzare e del concludere.

“Anima – evidenziano i suoi promotori - sta lavorando per unire e non per dividere, per proporre e non per contrastare, per dialogare e non per emarginare, con lo scopo di dare un forte contributo a formare un nuovo gruppo dirigente capace di guardare al futuro di Sanremo con competenza, previdenza, lungimiranza e trasparenza. Tramite un percorso civico e democratico, vogliamo costruire una cittadinanza consapevole, impegnata e responsabile”.