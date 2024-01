Antonio Privitera nuovo responsabile della Fit Cisl di Imperia

Presso la sede RT di Imperia si è svolta una riunione del direttivo del Presidio della Fit Cisl di Imperia alla presenza del Segretario Generale Fit Cisl Liguria Mauro Scognamillo e della Responsabile Cisl Imperia Antonietta Pistocco.

All'ordine del giorno l’elezione del nuovo Coordinatore di Presidio a sostituzione del dimissionario Umberto Zane che lascia per motivi personali. E' stato eletto all’unanimità Antonio Privitera, 40 anni, residente ad Imperia e dipendente della Rt dove svolge l’attività di autista ed è delegato Cisl da diversi anni.



"Grande soddisfazione per la nomina di un coordinatore espressione del territorio imperiese. Antonio diventerà sicuramente, per le sue capacità e la sua professionalità, un punto di riferimento per i lavoratori del settore trasporti e della logistica merci, oltre che dell’igiene ambientale, ma anche del comparto ferroviario e di tutte quelle attività di rappresentanza che sono il cuore della Fit e della Cisl", spiegano Pistocco e Scognamillo.