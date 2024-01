Alessandro Petrini è il nuovo segretario generale FP-CGIL per la provincia di Imperia

È stato eletto oggi il nuovo segretario di FP-CGIL di Imperia alla presenza del segretario nazionale Tatiana Cazzaniga e del segretario generale ligure Diego Seggi. A voto unanime è stato eletto alla guida della FP CGIL di Imperia Alessandro Petrini, già membro di segreteria dal 2019, infermiere dell'ASL 1 Imperiese dal 1999 in servizio presso il 118 area emergenza.

Dal 2012 delegato in sanità per la FP-CGIL e a partire dal 2019 è stato distaccato presso la FP-CGIL di Imperia per occuparsi delle funzioni locali, delle funzioni centrali, delle cooperative sociali e del comparto sanità pubblica e privata, maturando grande esperienza nella gestione dei rapporti con le controparti e nelle trattative aziendali di 1° e 2 ° livello, uomo di grande statura morale e portatore di tutti quei valori e ideali che identificano la nostra CGIL.

Ad oggi anche coordinatore regionale per la sanità pubblica e membro effettivo dell'Assemblea generale della FP CGIL Nazionale dal febbraio 2023 altresì membro dell'Assemblea generale regionale dal 2023

Presenti all'evento anche i compagne e compagni di tutte le segreterie territoriali della FP, La Spezia, Genova e Savona che per l'occasione hanno portato i loro saluti e gli auguri di un buon e proficuo lavoro al neo eletto segretario generale. Il neo eletto segretario prenderà il posto del segretario uscente, Tiziano Tomatis.