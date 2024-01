‘Gli amici di Colombo Odv’: un Torneo di Padel per la salute mentale a Sanremo

Sta prendendo vita a Sanremo una nuova realtà nel panorama del volontariato: ‘Gli amici di Colombo Odv’, organizzazione di Volontariato che nasce grazie all'impegno di un gruppo di giovani amici, uniti dal dolore per la perdita di un loro caro amico. La missione è quella di mobilitare la comunità attorno a un messaggio fondamentale: l'importanza della salute mentale . L'obiettivo di questi giovani è sensibilizzare sulle tematiche di depressione e ansia, spesso sottovalutate, per prevenire tragedie come quella che hanno vissuto.

Dalle 11 gli organizzatori ospiteranno il loro primo evento di beneficenza: un torneo di Padel presso il Barabino Padel Center a Sanremo. La giornata non rappresenterà soltanto un'occasione di aggregazione sociale e sportiva, ma anche un momento cruciale per diffondere gli ideali e gli obiettivi dell'associazione. Sarà, soprattutto, un'opportunità per onorare la memoria del caro amico Colombo il cui ricordo è il fulcro ispiratore di queste iniziative.

Dalle parole dell'associazione e dei suoi soci emerge un sentimento profondo: "Questo evento è molto più di un semplice torneo di padel. È un memorial in onore del nostro amico Colombo, che il 26 gennaio avrebbe festeggiato il suo 26° compleanno. È un modo per trasformare il nostro dolore in un'azione positiva, ricordando i bei momenti passati insieme e, soprattutto, sottolineando l'importanza del supporto e del dialogo nei momenti bui della vita. Il nostro obiettivo è quello di dare un contributo, anche se minimo, in un mondo così complesso, per prevenire ed evitare tragedie come quella che abbiamo vissuto noi".

Unendo sport, solidarietà e consapevolezza, il torneo si pone come un esempio luminoso di come il dolore possa trasformarsi in speranza e azione collettiva. Tutti i fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere iniziative locali mirate alla lotta contro depressione e ansia, gettando le basi per una comunità più informata e resiliente. Per informazioni e iscrizioni contattare il Barabino Padel Center a Sanremo in via Barabino 12 (+39 340 346 5674).