Slitta l'apertura del 'Punto nascite' a Sanremo: Asl rassicura "Un po' di ritardo ma aprirà entro fine febbraio"

Non aprirà il primo febbraio ma entro la prima metà dello stesso mese il ‘Punto nascita’ dell’ospedale ‘Borea’ a Sanremo. La conferma arriva direttamente dall’Asl 1 Imperiese sul ritardo, seppur di pochi giorni del tanto atteso reparto fortemente voluto anche dalla politica matuziana. I locali sono infatti pronti e la prossima settimana si completeranno gli arredi.

L’annuncio era stato dato in pompa magna, a fine ottobre scorso, dal Presidente della Regione Giovanni Toti, insieme all’Assessore alla Sanità Angelo Gratarola, in comune a Sanremo. Si tratta di un’apertura che, lo ricordiamo, è possibile grazie al cosiddetto progetto del ‘Gaslini diffuso’ che consente di avere un luogo in più, utilizzabile anche dalla zona ventimigliese. Con le circa 1.200 nascite attuali, infatti, si è passati dagli 8 punti nascita voluti dal Ministero, ai 9 compreso il ‘Borea’.

Nel dicembre scorso, lo ricordiamo, Asl 1 Imperiese aveva indetto un bando per l’assunzione di 10 dirigenti medici per il reparto di Ostetricia e Ginecologia che, al momento ne vede in servizio 7, a fronte dei 17 di cui ci sarebbe bisogno. Contestualmente, per lo stesso reparto, era stata avviata una procedura di gara per l’affidamento del ‘servizio di esternalizzazione’ da medici specialisti in Ostetricia Ginecologia, per un periodo stimato di 12 mesi (con possibilità di prosecuzione per ulteriori 12). In una cooperativa con una base d'asta da 2.154.436,29 l’anno.

Due giorni fa, invece, è stato pubblicato nell’ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale e proprio per l’apertura del ‘Punto nascite’, un bando per assicurare il fabbisogno di personale infermieristico necessario alla Ostetricia e Ginecologia Sanremo e al ‘Nido’.

Servono urgentemente infermieri e infermieri pediatrici, anche temporaneamente. Ricordiamo che il fabbisogno complessivo di Asl 1 è di 1.262 Infermieri e che ad oggi sono in servizio 1.142 unità di ruolo e 28 a tempo determinato.

Sono già disponibili (forniti da Asl 1) 18 ostetriche, 6 Oss e 8 infermieri). Il bando pubblicato servirà semplicemente a dare una stabilità al personale, ovvero per tenere il passo ad eventuali e diverse destinazioni del personale stesso. Sul fronte medici, il Gaslini manda 6 pediatri ed altrettanti li sta cercando Asl, attraverso bandi ad hoc tramite cooperative. Le risposte arriveranno entro fine gennaio. Da Asl assicurano che il Punto nascite’ sarà operativo entro febbraio.