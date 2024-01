La pianista e compositrice bordigotta Veronica Rudian si esibisce al Laschenskiyof di Salisburgo

La pianista e compositrice ligure Veronica Rudian si esibisce sabato 27 gennaio alle ore 19.30 a Salisburgo (Austria), città natia di Wolfgang Amadeus Mozart, presso il Laschenskyof (Josef-Hauthaler Straße 2, Viehhausen), prestigiosa struttura di origine quattrocentesca.

Il concerto è ad ingresso su invito ed è organizzato dall’Associazione Mozart Italia e dal suo presidente Arnaldo Volani per celebrare il compleanno di Wolfgang Amadeus Mozart, nato proprio il 27 gennaio.

Per l’occasione, Veronica Rudian si esibirà in una sala della storica location dedicata alla Tafemusik, eseguendo dal vivo alcune composizioni tratte dal suo ultimo album di inediti “Il Viaggio” ed il singolo “Flight over the waves”, distribuiti da ADA Music Italy e disponibili in digitale (http://ada.lnk.to/ilviaggio).

«È per me un grande onore poter partecipare alle celebrazioni di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguendo al pianoforte alcune mie composizioni – racconta Veronica Rudian – La mia mente mi riporta inevitabilmente al mio primo incontro con la musica dell’immenso Mozart a soli 6 anni, un momento di estasi assoluta che rivivo ancora oggi, a distanza di molti anni. La musica di Mozart continua a meravigliarmi e ad ispirare la mia musica».