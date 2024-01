‘Andiamo’, il movimento civico dell’ex Sindaco Zoccarato, scende in campo per le comunali di Sanremo

‘Andiamo!’ è un movimento civico di centrodestra, nato da un gruppo di persone moderate, che vogliono contribuire allo sviluppo di Sanremo, per renderla più vivibile per i cittadini, più attrattiva per i turisti e più sostenibile.

Il movimento nasce dall’idea di aggregare un gruppo di persone che si vogliono impegnare e dare un contributo concreto per la crescita della nostra comunità, per valorizzare le nostre eccellenze e le nostre tradizioni, perché solo dalla conoscenza del passato si può costruire il futuro.

“Come vediamo Sanremo nei prossimi anni?” dicono dal movimento civico. “Una città che abbia un respiro internazionale, che sappia fare rete con le atre realtà del territorio, che sappia terminare le grandi opere, ma che sia accogliente e curata nei particolari: dalla pulizia delle strade e dei marciapiedi, alla cura delle aiuole, non dimenticando di valorizzare un suo bene prezioso, il litorale. Un lavoro di squadra da costruire insieme alle tante associazioni che con impegno e spirito costruttivo lavorano per la crescita culturale, sociale e sportiva di Sanremo”.